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Суд заключил под стражу менеджера Александра Емельяненко, подозревающегося в изнасиловании

Суд заключил под стражу менеджера Александра Емельяненко, подозревающегося в изнасиловании
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Определена мера пресечения в отношении Азамата Бостанова — менеджера бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко. Вчера, 8 января, стало известно о задержании Азамата полицией по подозрению в изнасиловании и избиении. Как сообщает РЕН ТВ, Дорогомиловский суд Москвы заключил Бостанова под стражу. Следующие два месяца он проведёт в СИЗО.

Ранее стало известно, что заявление на Бостанова написала 30-летняя девушка Лиана, которая попала в больницу с переломом ребра, серьёзной травмой грудной клетки, а также многочисленными синяками и ссадинами. Инцидент произошёл в ночь на 6 января мск, когда спортивный агент был с Лианой в квартире. По словам потерпевшей, Азамат избил её, после чего попытался задушить и изнасиловал.

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