Чейл Соннен резко осудил идею возможного боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри

Бывший боец UFC Чейл Соннен дал комментарий по поводу потенциального боя между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри.

«Они долгое время переругивались в «Твиттере». Не знаю, согласен ли я с этим, потому что всё это выглядело глупо, это не было ни весело, ни интересно. Фрэнсис дал Тайсону понять, что, как только он закончит дела с Сирилем Ганом, он будет драться с ним где угодно. На ринге, в клетке или в телефонной будке. А как вы собираетесь установить камеру в телефонной будке? На что это похоже? Фанаты заполняют арену, в центре стоит телефонная будка, и они заходят в неё? Кто бы ни вышел, он победитель, потому что мы не можем видеть, что там происходит. Всё это звучит очень странно.



Но Тайсон Фьюри сам добавил глупости, сообщив Фрэнсису, что он будет боксировать с Фрэнсисом в перчатках ММА. Так что теперь остаётся один вопрос: куда девать камеру в телефонной будке? Где вы собираетесь боксировать в перчатках ММА? Кто будет пытаться это организовывать? Вы просто ограничили возможности. Вы не можете называть это боксом. Потому что бокс не проводится в таких перчатках. Так что теперь у вас появился новый вид спорта. Это просто странно. Где гордость в вашем виде спорта? Если вы боксёр, вы не меняете правила бокса. Вы остаётесь верны своему виду спорта. Вот как мы делаем это здесь», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.