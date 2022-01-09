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Известный промоутер оценил вероятность проведения боксёрского боя Фьюри и Нганну

Известный промоутер оценил вероятность проведения боксёрского боя Фьюри и Нганну
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Влиятельный промоутер Эдди Хирн считает, что бой между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри состоится ещё не скоро.

«Я думаю, что это чепуха, но мне это нравится. Всё, что обсуждают люди, уже хорошо. Очень интересно думать о перспективе боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну на ринге или в клетке, где угодно. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время.

Всё, что заставляет людей говорить, это хорошо.

Очень интересно думать о перспективе боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну на ринге или в клетке, где угодно. Но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время.

Всё подобное способствует привлечению фанатов, и это хорошо, это хорошо для Тайсона и Фрэнсиса Нганну, бокса и UFC», — приводит слова Хирна the Sun.

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