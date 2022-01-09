«Это можно сравнить с тюрьмой». Деррик Льюис рассказал о самом сложном бое в карьере

Боец UFC Деррик Льюис рассказал о том, что его бой Сирилем Ганом стал самым сложным в его карьере с психологической точки зрения, поскольку он проходил в его родном городе Хьюстоне.
«Я не хочу больше никогда испытывать подобное. Это было слишком большое давление, слишком большое давление. Его было слишком много. До такой степени, что я действительно звонил людям и просил дать мне немного травы, чтобы я мог расслабить свои нервы в день боя. Вот такое давление. Это можно сравнить с тюрьмой.
Мне было очень стыдно за свой бой. Мне было неловко драться. Я чувствовал, что должен был сделать гораздо больше, чем сделал. Весь бой я был настороже. Я не хотел нажимать на курок и был слишком неподвижен. Да много чего.
Я мог бы продолжать и продолжать говорить о многих вещах, которые я должен был сделать по-другому в том бою, но этого не произошло, поэтому нужно просто двигаться дальше и улучшать себя. Если придёт время и мы встретимся снова, я верю, что всё будет по-другому», — приводит слова Льюиса MMA Fighting.
В последнем поединке Льюис нокаутировал Криса Докоса уже в первом раунде. Льюис стал новым рекордсменом UFC по количеству нокаутов. На его счету 13 побед, одержанных нокаутом.
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