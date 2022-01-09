Хирн: для Джошуа смена тренера перед реваншем с Усиком — огромный риск
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Влиятельный промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу подготовки Энтони Джошуа к бою-реваншу с Александром Усиком.
«Он может сменить тренера. Это огромный риск, но, если ты чувствуешь, что тебе нужны перемены и ты больше не можешь продолжать в том же духе, альтернатива гораздо более рискованна.
Он сделал изменения в подготовке к бою, и я понимаю: какой бы путь он ни выбрал, он будет доволен этим решением. Ему нужно что-то свежее», — приводит слова Хирна The Sun.
Напомним, Джошуа уступил Александру Усику единогласным решением судей. После этого он активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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