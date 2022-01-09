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Титульный бой Амосова и Пейджа состоится 13 марта в Лондоне

Титульный бой Амосова и Пейджа состоится 13 марта в Лондоне
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Непобеждённый чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов встретится с британцем Майклом Пейджем 13 мая на турнире в Лондоне.

28-летний Амосов одержал 26 побед в 26 боях. В июне 2021 года он победил Дугласа Лиму единогласным решением и стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

34-летний Пейдж одержал 20 побед и потерпел одно поражение. В октябре 2021 года он выиграл у Дугласа Лимы раздельным решением судей.

Ранее Амосов сравнил себя с известными бойцами UFC в полусреднем весе — Камару Усманом и Колби Ковингтоном.

«Я выше уровнем, чем Камару Усман и Колби Ковингтон. Уверен, что могу победить любого соперника. Я работал со многими звёздами, чемпионами. Я тоже являюсь чемпионом одной из сильнейших организаций в мире. Пока не подерёмся, никто не узнает, что будет», — сказал Амосов.

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Ярослав Амосов: я выше уровнем, чем Усман и Ковингтон. Могу победить любого соперника
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