Хамзат Чимаев попросил Дану Уайта организовать ему два боя за один вечер

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отправил послание президенту UFC Дане Уайту с просьбой провести бой сразу с двумя бойцами.

«Дана Уайт, брат, дай мне мне драться с двумя парнями в одну ночь, я не шучу», — написал Чимаев в своём «инстаграме».

Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Ранее сообщалось, что Чимаев дал согласие на бой с Гилбертом Бёрнсом, который в последний раз сражался в июле, оказавшись сильнее Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.