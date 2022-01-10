«У них нет навыков». Ларри Холмс раскритиковал Фьюри, Джошуа и Уайлдера
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный Ларри Холмс поделился мыслями о нынешнем состоянии хэвивейта. Американец раскритиковал навыки ведущих боксёров дивизиона.
«Сегодня бойцы уже не такие, какими были в мои времена. Мы все дрались друг с другом, никто никого не избегал. Все сильные ребята хотели драться. Третий бой Уалдера и Фьюри называют одним из лучших в истории? Нет, а как насчёт моих боёв? Что касается навыков Фьюри, Джошуа и Уайлдера, то у них их просто нет. Посмотрите, как они выкидывают джеб. Знаете, я сейчас предпочитаю смотреть рестлинг», — сказал Холмс в интервью, размещённом на канале Fight Hub TV в YouTube.
За годы карьеры Ларри Холмс бился с Мохаммедом Али, Майком Тайсоном, Майклом Спинксом и многими другими.
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