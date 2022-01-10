Алексей Олейник поделился новой фотографией

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новую фотографию в своём «инстаграме».
На снимке боксёр с задумчивым лицом смотрит на фигуру в виде черепа. Публикацию Олейник никак не подписал.
Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.
При этом первые два боя россиянин проиграл досрочно, а последний единогласным решением судей. Харди в двух последних поединках потерпел досрочные поражения.
Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.
- 10 января 2022
-
08:01
-
07:45
-
07:29
-
02:58
-
02:40
-
02:34
-
02:27
-
00:06
- 9 января 2022
-
23:19
-
22:15
-
21:02
-
19:59
-
19:05
-
18:19
-
17:38
-
16:47
-
15:25
-
15:09
-
13:52
-
12:25
-
12:15
-
11:49
-
11:46
-
10:59
-
10:26
-
10:08
-
09:23
-
09:12
-
08:32
-
08:17
-
05:46
-
02:08
-
00:43
- 8 января 2022
-
23:39
-
22:49