Алексей Олейник поделился новой фотографией

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новую фотографию в своём «инстаграме».



На снимке боксёр с задумчивым лицом смотрит на фигуру в виде черепа. Публикацию Олейник никак не подписал.

Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.

При этом первые два боя россиянин проиграл досрочно, а последний единогласным решением судей. Харди в двух последних поединках потерпел досрочные поражения.

Алексею Олейнику 44 года. За карьеру он провёл 75 профессиональных боёв в ММА, одержав в них 59 побед и потерпев 16 поражений.