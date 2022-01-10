Джейк Пол изъявил желание подраться с Чавесом-младшим

24-летний американский блогер и боксёр Джейк Пол изъявил желание подраться с бывшим чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
«Это интересно. Мне очень нравится идея провести этот бой, потому что он заставит критиков замолчать. Он был бывшим чемпионом мира, и я знаю, что мог бы победить его. И вы посмотрите на его послужной список, там около 50 побед или что-то в этом роде. Так что этот вызов мне интересен. И вот чего люди не понимают, так это того, что даже после того, как я нокаутировал Вудли, они всё равно говорили: «Дерись с настоящим боксёром », – цитирует Пола BoxingScene.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
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