Скотт Кокер — о поединке Молдавского с Бейдером: это будет бой быка с матадором

Президент Bellator Скотт Кокер поделился ожиданиями от предстоящего титульного боя между Валентином Молдавским и Райаном Бейдером.

«Я чувствую, что Райан — профессионал высочайшего уровня. Проблема Райана в том, что мы постоянно пополняем наш состав участников. Сейчас у нас самый лучший состав, который когда-либо был в Bellator. Мы просто продолжаем подписывать других парней и развивать других, чтобы они пришли и сразились с ним. Райану пришлось нелегко.

Райан, на мой взгляд, имеет преимущество в скорости. Но Молдавский — это не шутка. Этот парень большой и очень сильный. Он сильный панчер, и он попытается навязать Райану свою волю. Это будет скорость против силы. Это будет бой быка с матадором», — приводит слова Кокера