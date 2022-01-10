Камил Гаджиев: Александр Емельяненко может наломать ещё много дров

Президент российской лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу Александра Емельяненко.

«Мне кажется, в 2022 году мы можем увидеть Александра Емельяненко в AMC Fight Nights. Желание есть, но очень многое будет зависеть от того, что не зависит от нас. Это Санины кондиции, будет ли он тренироваться, какой образ жизни будет вести.



Времена, когда мы потупляли взор и недвусмысленно говорили: «Ну вы же понимаете, о чем я», уже прошли. Мы все понимаем, о чем идет речь.



Если Саня не будет бухать, если будет нормально тренироваться, я уверяю, что он ещё может наломать много дров. Ключевое слово «если», но мне он интересен», — сказал Гаджиев на YouTube-канале «Вестник ММА».