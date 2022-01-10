«Чемпион». Абдель-Азиз выложил фотографию Хасбика

Известный спортивный менеджер Аль Абдель-Азиз, представляющий интересы многих бойцов ММА, разместил в «Твиттере» фотографию популярного блогера Хасбика.

«Чемпион», — подписал фото Абдель-Азиз.

Публикация доступна в «твиттере» Абдель-Азиза.

Напомним, Абдель-Азиз долгое время представлял интересы Хабиба Нурмагомедова. В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.