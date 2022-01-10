Пимблетт — члену зала UFC Диего Санчесу: ты — посмешище всего спорта

Скандальный дебютант UFC, 27-летний британец Пэдди Пимблетт резко высказался по поводу знаменитого бойца смешанных единоборств Диего Санчеса за то, что тот назвал его клоуном.

«Диего Санчес, парень, ты действительно пытаешься назвать меня клоуном?! Пойди и снова получи промывку мозгов от этого чувака Фабиа, как будто он твой культовый лидер, тупой ублюдок. Ты — посмешище всего спорта! Если ты ещё раз скажешь обо мне что-нибудь дерьмовое — я надеру тебе задницу», — написал Пимблетт в комментариях под постом Санчеса в «Инстаграме».

Пимблетт дебютировал в UFC в сентябре 2021 года, одержав победу в бою с Луиджи Вендрамини.

Ранее представитель Великобритании выразил уверенность в том, что он победил бы Дастина Порье.