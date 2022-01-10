«Нет слов, чтобы описать горечь». Геннадий Головкин прокомментировал ситуацию в Казахстане

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин дал комментарий по поводу ситуации в Казахстане.

Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение.

«День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернётся в наш Казахстан», — написал в своём «твиттере» Головкин.

Следующий поединок Головкин проведёт в марте или апреле 2022 года. Как и ожидалось, его соперником станет чемпион мира по версии WBA Super Рёта Мурата.