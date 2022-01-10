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Ломаченко: никто не хочет подписывать контракт на бой со мной

Ломаченко: никто не хочет подписывать контракт на бой со мной
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Украинский боксёр Василий Ломаченко рассказал о том, что никто не хочет с ним драться.

«Прямо сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной», — приводит слова Ломаченко DAZN.

В настоящее время целью Ломаченко является завоевание всех четырёх мировых титулов в лёгком весе. В общей сложности в активе Василия Ломаченко 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения. Последнюю победу он отпраздновал 12 декабря 2021 года, когда одолел представителя Ганы Ричарда Комми.

Напомним, 29 декабря по опросу Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Ломаченко вошёл в список кандидатов на пост президента Украины среди лиц, не являющихся политиками.

Ранее Ломаченко высказал мнение о том, что Mayweather Promotions будет ставить Джервонту Дэвиса только на те поединки, которые он может выиграть.

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