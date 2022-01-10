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Махачев показал, как он отрабатывает удары на груше

Махачев показал, как он отрабатывает удары на груше
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30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав видео со своей тренировки.

«Начальный этап подготовки проходит в родном клубе. На днях вылетаем в тёплые края», — подписал видео Махачев.

Публикация доступна в «инстаграме» Ислама Махачева.

Напомним, последний бой Махачев провёл на турнире UFC 267, где в главном карде встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

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