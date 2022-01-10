Минеев выразил соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане

Известный боец ММА Владимир Минеев выразил соболезнования родным и близким погибших во время беспорядков в Казахстане.
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. В ряде городов Казахстана было введено чрезвычайное положение.
«День траура по погибшим в Казахстане. Соболезную родным и близким», — написал Минеев в своём «инстаграме».
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года — тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
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