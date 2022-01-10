Александр Емельяненко опубликовал фото с Вячеславом Фетисовым
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Вячеславом Фетисовым.
«Санкт-Петербург», — подписал архивную фотографию Емельяненко.
Посмотреть фотографию можно на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
В последнем поединке Александр проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Емельяненко на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться. Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков.
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