Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: экс-чемпион Rizin Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator

Источник: экс-чемпион Rizin Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator
Комментарии

Бывший чемпион лиги Rizin в лёгком весе, азербайджанский боец Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.

В последнем поединке Тофик Мусаев уступил приёмом Роберто де Соуза. Бой состоялся на турнире Rizin 28. В том поединке Мусаев проиграл титул чемпиона лиги в лёгком весе.

Всего на счету Мусаева 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.

Рекордной серией побед Мусаева стали 14 поединков, в этот же список попала победа над Патрики Фрейре в битве за титул чемпиона Rizin.

В конце 2020 года стало известно, что Мусаев отправился на войну в Нагорном Карабахе в качестве добровольца.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022