Источник: экс-чемпион Rizin Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator

Бывший чемпион лиги Rizin в лёгком весе, азербайджанский боец Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.



В последнем поединке Тофик Мусаев уступил приёмом Роберто де Соуза. Бой состоялся на турнире Rizin 28. В том поединке Мусаев проиграл титул чемпиона лиги в лёгком весе.



Всего на счету Мусаева 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.



Рекордной серией побед Мусаева стали 14 поединков, в этот же список попала победа над Патрики Фрейре в битве за титул чемпиона Rizin.



В конце 2020 года стало известно, что Мусаев отправился на войну в Нагорном Карабахе в качестве добровольца.