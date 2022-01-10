Источник: экс-чемпион Rizin Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator
Поделиться
Бывший чемпион лиги Rizin в лёгком весе, азербайджанский боец Тофик Мусаев подписал контракт с Bellator, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.
В последнем поединке Тофик Мусаев уступил приёмом Роберто де Соуза. Бой состоялся на турнире Rizin 28. В том поединке Мусаев проиграл титул чемпиона лиги в лёгком весе.
Всего на счету Мусаева 22 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел четыре поражения.
Рекордной серией побед Мусаева стали 14 поединков, в этот же список попала победа над Патрики Фрейре в битве за титул чемпиона Rizin.
В конце 2020 года стало известно, что Мусаев отправился на войну в Нагорном Карабахе в качестве добровольца.
Комментарии
- 10 января 2022
-
20:24
-
19:45
-
18:42
-
17:28
-
16:35
-
15:50
-
15:08
-
14:33
-
13:42
-
13:35
-
13:01
-
12:20
-
11:17
-
10:42
-
09:56
-
09:14
-
08:01
-
07:45
-
07:29
-
02:58
-
02:40
-
02:34
-
02:27
-
00:06
- 9 января 2022
-
23:19
-
22:15
-
21:02
-
19:59
-
19:05
-
18:19
-
17:38
-
16:47
-
15:25
-
15:09
-
13:52
Партнерский контент