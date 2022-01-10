О'Мэлли оценил шансы Нганну в бою с Фьюри

Американский боец UFC Шон О'Мэлли поделился мнением о потенциальном боксёрском поединке между Фрэнсисом Нганну и чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Нганну против Фьюри — потенциальный боксёрский поединок. Будем честны, я видел, как Нганну наносил удары, у него не так много боксёрских навыков. Если посмотреть, как он наносит некоторые из своих ударов, то он не очень хорош в этом. Он даже не близок к уровню Тайсона Фьюри.
Но это не отменяет того факта, что Нганну может поймать его на удар. У него огромная ударная мощь. Я бы сказал, что у Нганну больше ударной мощи, чем у Деонтея Уайлдера. Так что, если бы они встретились на боксёрском ринге, Фрэнсис был бы большим и ужасающим, но, как по мне, Тайсон Фьюри раздавил бы его», — приводит слова О'Мэлли BJPenn.
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