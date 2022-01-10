«Опа, это что за парень?» Минеев снял забавное видео со своей фигурой

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» забавное видео, снятое у его школы смешанных единоборств. На видео Минеев показал свою картонную фигуру, стоящую у входа в заведение.



«Пришёл в нашу школу, тут Макс стоит, а тут… Опа! А это что за парень? Симпатичный», — сказал на видео Владимир Минеев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.