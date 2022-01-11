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Гига Чикадзе поддержал скандального Диллона Дэниса в конфликте с журналистом

Гига Чикадзе поддержал скандального Диллона Дэниса в конфликте с журналистом
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Грузинский боец UFC Гига Чикадзе поддержал бойца смешанных единоборств Диллона Дэниса в конфликте с журналистом Ариэлем Хельвани.

«Прекратите издеваться над маленькими детьми, мне неинтересно участвовать в вашем шоу «Королева драмы». Ребята, не постите чужие переписки в интернете. Настоящие мужчины не делают этого и не ноют на телевидении», — написал Гига Чикадзе в своём «твиттере», опубликовав скриншот переписки в комментариях в «инстаграме» Хельвани, на котором можно увидеть предложение от Ариэля Гиге прийти и поговорить обо всём на шоу.

Напомним, ранее Дэнису не понравилось, что Хельвани поддержал блогера Джейка Пола во время его жёсткого обмена мнениями с президентом UFC Даной Уайтом. После этого он оскорбил журналиста, разместив соответствующий пост в своём «твиттере». Хельвани не стал медлить с ответом и, в свою очередь, также нагрубил Диллону.

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