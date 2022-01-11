Экс-боец UFC Марк Хант: титул в этом промоушене – ничто. Там ты чемпион мира по ничему

47-летний новозеландский экс-боец смешанных единоборств Марк Хант, претендовавший на временный титул UFC в 2014 году, высказался о значимости достижений в UFC.
«Смотрю ли я ММА? Я поддерживаю всех парней, с которыми когда-либо пересекался в бытность спортсменом UFC и которые помогли мне достичь того, чего я достиг, я изо всех сил старался помочь всем этим парням. Но я не люблю смотреть UFC или бои в целом, потому что я знаю, каково это быть на вершине. Я знаю, за что они борются, а это ничто, буквально. Они борются ни за что. Если бы у меня был титул, то я чемпион мира в чём? Объясни мне, в чём я чемпион мира?
Если вы чемпион мира по боксу, это имеет вес. Вы достигли вершины, вам не нужно беспокоиться о деньгах, не беспокоитесь ни о чём. Есть цель достичь. Гора Эверест. Но в UFC, если ты доберешься до вершины, что ты получишь? Посмотрите на чемпионов, даже они недовольны оплатой. Не смотрите на то, что я говорю, посмотрите на чемпионов в спорте, что у них есть? В UFC сидят и жалуются на деньги. Там ты буквально чемпион мира по ничему», — цитирует Ханта MMA Fighting.
Напомним, в 2014 году на UFC 180 Хант уступил техническим нокаутом Фабрисио Вердуму в бою за временный титул в тяжёлой весовой категории. Всего в ММА он провёл 29 боёв, из которых 13 завершились победами.
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