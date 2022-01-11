Миша Тейт проведёт бой в наилегчайшем весе с Лорен Мёрфи на UFC 273 в апреле

35-летняя американская спортсменка смешанных единоборств Миша Тейт, выступающая в женской легчайшей весовой категории UFC, готова опуститься в весовую категорию наилегчайшего веса и провести бой с 38-летней соотечественницей Лорен Мёрфи. Об этом сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что пока между бойцами существует лишь устная договорённость о проведении поединка на UFC 273 в апреле.

Слухи о переходе Тейт в наилегчайший вес ходили в течение нескольких недель после того, как она намекнула на такую возможность после поражения единогласным решением судей от Кетлен Виейра в её последнем бою. Тейт вернулась в UFC в 2021 году и быстро победила Марион Рено в её первом бою после возвращения, прежде чем уступить Виейре в главном событии турнира в ноябре.

Теперь Тейт попытается заявить о себе в наилегчайшем весе в бою с бывшим претендентом на титул. Мёрфи встретится с Тейт после впечатляющего рекорда 5-1 в последних шести боях, при этом её единственное поражение приходится на действующую чемпионку в наилегчайшем весе Валентину Шевченко.

Ожидается, что бой между Тейт и Мёрфи присоединится к растущему составу на турнире UFC 273, а главное событие турнира ещё не определено.