«Тоже пашет, набирает форму». Пётр Ян показал тренировку младшего брата

Российский боец ММА Пётр Ян опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Он выложил фото, сделанное вместе с младшим братом Александром.
«Мой младший брат Александр. Тоже набирает форму», — подписал фотографию Ян.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» бойца UFC.
В настоящее время Ян готовится к бою-реваншу с американцем Алджэмейном Стерлингом. Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
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