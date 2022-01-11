Стерлинг подтвердил перенос боя с Яном

Бой-реванш россиянина Петра Яна и американца Алджэмейна Стерлинга перенесён. Ранее СМИ уже сообщали о переносе поединка, а теперь информацию подтвердил сам Стерлинг.



«Бой перенесён до последующего уведомления. Возможно, мы проведём поединок в апреле. Я не знаю, в чём там дело, но продолжаю тренироваться и нахожусь в готовности», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что поединок может быть перенесён с 5 марта на 9 апреля, но пока точной информации о новых датах нет.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.



Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.