Хулио Сезар Чавес-младший: Джейк Пол — мусор, я нокаутирую его

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший заявил, что хотел бы провести бой с YouTube-блогером Джейком Полом. 35-летний мексиканец выразил уверенность в том, что победит соперника. При этом Чавес готов поставить на кон весь гонорар.



«Я уверяю, что я надеру задницу Пола. Хочу, чтобы победитель забрал всю сумму. Пусть победителю достанутся все деньги. Джейк Пол — мусор. Я нокаутирую его», — сказал Чавес в видео, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

Пол за карьеру одержал пять побед в пяти поединках. Четыре боя он завершил нокаутами. Последним соперником Джейка был экс-чемпион UFC Тайрон Вудли. В активе Чавеса 56 побед при шести поражениях и одной ничьей. 34 боя он завершил нокаутами. Последним соперником Хулио был Давид Зегарра, которому он уступил решением судей.