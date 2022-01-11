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Хулио Сезар Чавес-младший: Джейк Пол — мусор, я нокаутирую его

Хулио Сезар Чавес-младший: Джейк Пол — мусор, я нокаутирую его
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC Хулио Сезар Чавес-младший заявил, что хотел бы провести бой с YouTube-блогером Джейком Полом. 35-летний мексиканец выразил уверенность в том, что победит соперника. При этом Чавес готов поставить на кон весь гонорар.

«Я уверяю, что я надеру задницу Пола. Хочу, чтобы победитель забрал всю сумму. Пусть победителю достанутся все деньги. Джейк Пол — мусор. Я нокаутирую его», — сказал Чавес в видео, опубликованном в его аккаунтах в соцсетях.

Пол за карьеру одержал пять побед в пяти поединках. Четыре боя он завершил нокаутами. Последним соперником Джейка был экс-чемпион UFC Тайрон Вудли. В активе Чавеса 56 побед при шести поражениях и одной ничьей. 34 боя он завершил нокаутами. Последним соперником Хулио был Давид Зегарра, которому он уступил решением судей.

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