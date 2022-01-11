Президент федерации футбола Махачкалы заявил, что отец Хабиба играл на профуровне

Президент федерации футбола Махачкалы Джамал Генжеханов заявил, что заслуженный тренер России, отец бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, выступал на профессиональном уровне на Украине. По словам Генжеханова, Абдулманап защищал цвета одного из клубов первой лиги. При этом он так и не сказал, за какой именно клуб играл отец Хабиба.
«Абдулманапа Магомедовича я знал очень хорошо, с ним всегда очень приятно было общаться. Он в своё время играл на Украине в первой лиге. В футболе он разбирался, имел свои взгляды, всё время говорил, что надо более жёстко готовить ребят в плане физики», — приводит слова Генжеханова РИА «Фан» со ссылкой на эфир РГВК «Дагестан».
Отец Хабиба скончался в июле 2020 года на фоне осложнений от коронавируса. Он был не только отцом, но и тренером экс-чемпиона UFC.
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