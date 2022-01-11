Никита Джигурда вызвал на бой Дмитрия Губерниева. Журналист ответил

Известный артист Никита Джигурда вызвал на бой комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Джигурда уже провёл несколько поединков. Губерниев в ответ вызвал Джигурду на «скороговорки-баттл».

«Никита Джигурда намерен вызвать меня в октагон? Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл!

Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счёте можно в шашки поиграть в Чапаева. Сейчас выйди с Джигурдой, а он уже немолодой… Нужно беречь Никиту. А если говорить серьёзно, то с пожилыми дяденьками не дерусь», — цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».



60-летний Джигурда ранее победил депутата Виталия Милонова и журналиста Отара Кушанашвили. Также он потерпел поражение в бою с блогером Александром Шпаком.