Мама Куата Хамитова рассказала о подробностях задержания сына в Казахстане

Мама бойца из Казахстана Куата Хамитова рассказала, при каких обстоятельствах её сын был задержан ОМОНом.
«Зашли 10 человек ОМОНа и 2 человека в гражданской одежде. Мой сын сидел на диване, на котором сейчас сижу я. Они связали ему руки, положили на пол и начали избивать. Муж выскочил из другой комнаты и спросил: «Почему вы его бьёте? Вы можете его и так увезти». Они сказали, что он зачинщик и ни в чём не разбираясь увезли его. В доме также находился мой младший сын и сноха. Она вышла из туалета, её повернули в угол этого туалета автоматами и запретили смотреть куда-либо. И так они забрали моего сына. Мы сами ничего не поняли. Сказали, что он только зачинщик и всё, хотя все эти дни он был дома», — сказала мама Куата Хамитова.
Видео доступно на YouTube-канале БАСЕ.
Напомним, в Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
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