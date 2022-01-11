Стало известно, где сейчас находится задержанный казахстанский боец Куат Хамитов

Издание «ZTB.KZ» сообщило в своём «инстаграме» о том, что задержанный казахстанский боец Куат Хамитов в данный момент находится в ДКНБ Алматы.

Напомним, Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане, после чего в его дом ворвались сотрудники ОМОНа. По словам родных Хамитова, спортсмена избили и увезли.

Боец Хамитов открыто поддерживает митинги в Казахстане:

В Казахстане в последние дни проходят массовые акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

Ранее мама Куата Хамитова рассказала, при каких обстоятельствах её сын был задержан ОМОНом.