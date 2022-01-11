«Думаю, у него проблемы с алкоголем». Украинский боксёр раскритиковал Виталия Кличко

Украинский боксёр первого тяжёлого веса Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) поделился впечатлениями от работы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Виталия Кличко на посту мэра Киева. Пинчук раскритиковал прославленного спортсмена, по его словам, нередкие ошибки экс-боксёра объясняются проблемами с алкоголем.
«Как я оцениваю мэрство Виталия Кличко? Всё, что я вижу, – это те глупые видео, где он всегда что-то делает. Все думают, что это из-за бокса. Я думаю, что у него проблемы с алкоголем. Но это всё вместе.
Я думаю, где-то принял пару ударов или что-то, но, как я это вижу, это было большой ошибкой. У него есть достаточно денег, для чего тебе надо рваться в политику? Но что захочет делать – пусть делает", — сказал Пинчук в интервью, размещённом на канале «Два Боковых».
- 11 января 2022
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
-
09:48
-
09:05
-
04:50
-
04:21
-
03:45
-
00:54
-
00:41
- 10 января 2022
-
22:49
-
21:54
-
21:02
-
20:24
-
19:45
-
18:42
-
17:28
-
16:35
-
15:50
-
15:08
-
14:33
-
13:42
-
13:35