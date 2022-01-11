«Думаю, у него проблемы с алкоголем». Украинский боксёр раскритиковал Виталия Кличко

Украинский боксёр первого тяжёлого веса Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) поделился впечатлениями от работы экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Виталия Кличко на посту мэра Киева. Пинчук раскритиковал прославленного спортсмена, по его словам, нередкие ошибки экс-боксёра объясняются проблемами с алкоголем.

«Как я оцениваю мэрство Виталия Кличко? Всё, что я вижу, – это те глупые видео, где он всегда что-то делает. Все думают, что это из-за бокса. Я думаю, что у него проблемы с алкоголем. Но это всё вместе.

Я думаю, где-то принял пару ударов или что-то, но, как я это вижу, это было большой ошибкой. У него есть достаточно денег, для чего тебе надо рваться в политику? Но что захочет делать – пусть делает", — сказал Пинчук в интервью, размещённом на канале «Два Боковых».