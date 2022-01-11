Боец UFC Исмагулов сделал заявление после задержания Хамитова в Казахстане
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Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов отреагировал на задержание своего соотечественника, бойца Куата Хамитова. Напомним, Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане, после чего в его дом ворвались сотрудники ОМОНа. Сейчас он находится в ДКНБ Алматы.
«Куат призывал к мирным митингам и спокойствию народа, но не к насилию народа и провокациям», — написал Исмагулов в «сториз» своего «инстаграма», отметив официальный аккаунт Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
В Казахстане в последние дни проходят акции протеста. 2 января они вспыхнули в нескольких городах, после чего распространились практически на всю страну. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
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