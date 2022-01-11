Тренер Хабиба высказался о намерении Джейка Пола заниматься ММА под его руководством

Хавьер Мендес, тренер команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал недавнее заявление блогера Джейка Пола, в котором он утверждал, что будет тренироваться в зале АКА под его руководством.



«Это возможно, но для начала все тренеры и бойцы, которые здесь есть, должны проголосовать. И если найдётся хоть один человек, который не захочет, чтобы он был здесь, его не будет.

Прежде всего подчеркну, что он никогда к нам не обращался. Да, он прекрасно себя зарекомендовал. Мне нравится, как он себя продвигает и что делает. Думаю, он фантастический человек. Он повышает интерес, а как может не нравиться тот, кто создаёт интерес. Я даже отправил ему сообщение со словами поддержки. Он ответил, упомянув о тренировках. Но дело в том, что у нас нельзя тренироваться без согласия всех членов команды», — приводит слова Мендеса Low Kick MMA со ссылкой на его выступление на канале TheSchmo в YouTube.