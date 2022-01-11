WBC продлил срок переговоров по организации боя между Фьюри и Уайтом

Всемирный боксёрский совет (WBC) продлил период переговоров по организации боя между чемпионом мира в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



В случае если стороны не придут к соглашению, то 18 января, в полдень, в штаб-квартире WBC в Мехико начнутся торги, которые позволят любому промоутеру сделать предложение о праве на продвижение поединка.

Напомним, после победы Фьюри, одержанной им в бою с американцем Деонтеем Уайлдером, Всемирный боксёрский совет дал Тайсону срок в 30 дней для организации поединка с представителем Украины Александром Усиком. Стороны, однако, не смогли договориться о бое, так как Энтони Джошуа воспользовался правом потребовать от украинца реванш. По этой причине Фьюри должен провести поединок с обязательным претендентом, которым и является Уайт.