«Так он выглядит после избиения». Появилось фото бойца Хамитова, задержанного в Казахстане

Появилось фотография бойца из Казахстана Куата Хамитова, сделанная после его задержания ОМОНом. Снимок был размещён в телеграм-канале БАСЕ.



«Так он выглядит сейчас после задержания и избиения спецназом», — говорится в описании к фото.

Фото: телеграм-канал БАСЕ

Напомним, Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане, после чего в его дом ворвались сотрудники ОМОНа. Сейчас он находится в ДКНБ Алматы.

Массовые акции протеста начались в Казахстане 2 января. Изначально они вспыхнули в в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.



Ранее на задержание Хамитова отреагировал его соотечественник, боец UFC Дамир Исмагулов.