«Так он выглядит после избиения». Появилось фото бойца Хамитова, задержанного в Казахстане
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Появилось фотография бойца из Казахстана Куата Хамитова, сделанная после его задержания ОМОНом. Снимок был размещён в телеграм-канале БАСЕ.
«Так он выглядит сейчас после задержания и избиения спецназом», — говорится в описании к фото.
Фото: телеграм-канал БАСЕ
Напомним, Хамитов открыто выражал свою позицию по поводу происходящего в Казахстане, после чего в его дом ворвались сотрудники ОМОНа. Сейчас он находится в ДКНБ Алматы.
Массовые акции протеста начались в Казахстане 2 января. Изначально они вспыхнули в в городе Жанаозене, после чего быстро распространились на другие города. До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
Ранее на задержание Хамитова отреагировал его соотечественник, боец UFC Дамир Исмагулов.
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