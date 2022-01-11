Стерлинг назвал причину переноса боя с Яном

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе, американский боец Алджэмейн Стерлинг рассказал о причине переноса его поединка с россиянином Петром Яном.
«Краткое обновление: вы, вероятно, видели новости, где говорят о переносе нашего боя на апрель. Так вот это не из-за меня. Как мне сказали, причина заключается в том, что Ян не вакцинирован. Именно из-за этого Ян не может драться в марте. Я бы сказал, что действительно уважаю его гангстерский подход.
Если это настоящая причина, то мне нравится такая позиция. Да, я уважаю такой подход, но всё-таки в нём нет никакого смысла, поэтому я смеюсь. Ведь похоже на то, что он собирается быть вакцинированным в апреле?» — приводит слова Стерлинга MMA Fighting со ссылкой на его выступление в Weekly Scraps podcast.
Ранее сообщалось, что поединок может быть перенесён с 5 марта на 9 апреля, но пока точной информации о новых датах нет.
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