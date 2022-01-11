Махачев — Тухугову: у тебя подготовка как отдых

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, прокомментировал недавний пост соотечественника Зубайры Тухугова, который тот оставил в своём «инстаграме».



«Отдых перед подготовкой», — подписал фото Зубайра.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Зубайры Тухугова в «Инстаграме».

«Подготовка у тебя тоже как отдых», — оставил комментарий Махачев.

Последний бой Зубайра провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову. Для российского бойца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях. Ещё один бой завершился вничью.