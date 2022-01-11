Александр Волков показал, как выбирается из удушающего приёма. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как выбирается из удушающего приёма.



«Всем хорошего вечера и спокойного сна!» — подписал видео Волков.

Волков показал, как выбирается из удушающего приём:

Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



Ранее Александр размещал шуточный пост, посвящённый современной музыке.