Александр Волков показал, как выбирается из удушающего приёма. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как выбирается из удушающего приёма.
«Всем хорошего вечера и спокойного сна!» — подписал видео Волков.
Волков показал, как выбирается из удушающего приём:
Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Ранее Александр размещал шуточный пост, посвящённый современной музыке.
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