Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов

Чемпионом мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о поражении своего соотечественника Энтони Джошуа, которое тот потерпел в бою с украинцем Александром Усиком.



«Не могу поверить, что Эй-Джей взял и вернул Украине все пояса в супертяжёлом весе. После всей моей тяжёлой работы! Ты просто бесполезный болван. Ты позволил маленькому стероидному человечку подняться из среднего веса и заняться тобой! Забери все свои пояса. Потребуется настоящий британский бомбардировщик «Ланкастер», такой как я, чтобы вернуть их в Британию. Просто полный болван», — сказал Фьюри на видео, размещённом в его «Твиттере».



Бой Усика и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.