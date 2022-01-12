«Будущее страны в наших руках». Боец UFC Рахмонов сделал заявление о ситуации в Казахстане

Казахский боец UFC Шавкат Рахмонов высказался о нынешнем положении дел в своей стране.



«Мой Казахстан! Мои братья! За каждой тягостью приходит облегчение! И эти весьма сложные дни были пройдены благодаря единству народа! Прежде всего, приношу свои соболезнования родным и близким казахстанцев, погибших в эти трагические дни, отважно защищая Родину. Несмотря на то, что я нахожусь далеко от Родины, я всем сердцем пребываю в Казахстане. Больно смотреть на всё происходящее в стране.

Я хочу сказать молодёжи, которая меня читает — наша сила в единстве, в мире и сплочённости народа Казахстана! Давайте всегда об этом помнить! Будущее страны в наших руках. Пусть наш голубой флаг всегда высоко реет над небом Казахстана!» — написал Рахмонов в своём «инстаграме».