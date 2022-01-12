Ян выступит на UFC 273. Турнир возглавит бой Волкановски и Корейского Зомби

Австралийский боец Александр Волкановски проведёт бой с корейским бойцом смешанных единоборств Чон Чхан Соном в рамках турнира UFC 273, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».
Турнир пройдёт 9 апреля. В соглавном бою российский боец Пётр Ян подерётся с Алджамейном Стерлингом. Ранее их бой был перенесён с 5 марта на 9 апреля.
Напомним, ранее американский боец UFC Макс Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором он должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы.
Волкановски выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел одно поражение.
Чон Чхан Сон выступает на профессиональном уровне начиная с 2007 года, был претендентом на титул чемпиона UFC в полулёгком весе. Провёл в смешанных единоборствах 23 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений.
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