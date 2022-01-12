Брендан Шауб: Уайт чувствует угрозу со стороны Джейка Пола – он словно чит-код в этой игре

Экс-боец и ведущий популярных подкастов Брендан Шауб высказался о нарастающем противостоянии 24-летнего американского блогера-боксёра Джейка Пола с главой UFC Даной Уайтом.



«Говорите, что хотите о Джейке Поле, но он взял бойцовскую игру и перевернул её с ног на голову. Дана идёт за ним. Послушайте, Дана преследует только тех людей, которые ему угрожают. У него есть все деньги в мире, а тут внезапно Джейк Пол начал угрожать его бизнес-модели… Он полностью перевернул игру. Он — брешь в их броне. Он — чит-код в этой боевой игре», — приводит слова Шауба BJ Penn со ссылкой на Sportskeeda.



В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.

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