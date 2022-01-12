Брендан Шауб: Уайт чувствует угрозу со стороны Джейка Пола – он словно чит-код в этой игре

Экс-боец и ведущий популярных подкастов Брендан Шауб высказался о нарастающем противостоянии 24-летнего американского блогера-боксёра Джейка Пола с главой UFC Даной Уайтом.
«Говорите, что хотите о Джейке Поле, но он взял бойцовскую игру и перевернул её с ног на голову. Дана идёт за ним. Послушайте, Дана преследует только тех людей, которые ему угрожают. У него есть все деньги в мире, а тут внезапно Джейк Пол начал угрожать его бизнес-модели… Он полностью перевернул игру. Он — брешь в их броне. Он — чит-код в этой боевой игре», — приводит слова Шауба BJ Penn со ссылкой на Sportskeeda.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
- 12 января 2022
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39
-
20:45
-
20:22
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
-
09:48
-
09:05
-
04:50
-
04:21
-
03:45
-
00:54
-
00:41
- 10 января 2022
-
22:49
-
21:54