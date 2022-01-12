Сехудо гневно отреагировал на то, что Волкановски принял бой с Корейским Зомби на UFC 273

34-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на то, что австралиец Алекс Волкановски предпочёл провести бой с корейским бойцом смешанных единоборств Чон Чхан Соном в рамках турнира UFC 273, несмотря на вызов от самого Сехудо.
Этот титульный бой теперь будет главным мероприятием UFC 273, на котором состоится и реванш между россиянином Петром Яном и американцем Алджэмейном Стерлингом. Решение Волкановски сразиться с Корейским Зомби не было хорошо воспринято Сехудо, который поделился следующей реакцией.
«Эй, Алекс, похоже, ты выбрал Зомби… а не парня, который превратил бы тебя в Ходячего мертвеца», — гласит публикация Сехудо в «Твиттере».
Напомним, Генри Сехудо в последний раз дрался на UFC 249 в мае 2020 года, где успешно защитил свой пояс в легчайшем весе, одержав победу техническим нокаутом над Домиником Крузом. Сразу после завершения этого соревнования он объявил о своём уходе из спорта.
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