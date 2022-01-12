Стерлинг ответил на предположение, что он намеренно обвиняет Яна в срыве боя

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг ответил одному из пользователей в социальной сети «Твиттер» в обсуждении его слов о том, что бой с Петром Яном переносится потому, что россиянин не вакцинирован.

«Стерлинг так и не назвал конкретно, кто предоставил ему такую информацию. Не «боссы», а кто конкретно?» — написал один из пользователей «Твиттера».

«Серьёзно… Ради чего мне врать? Мне передали такую информацию. Дата боя затягивалась, и аргументированно это было проблемами на стороне Яна. Мне всё равно, правда это или нет. Меня просто раздражает, что подготовка к бою затягивается до 12 недель вместо 8. Я собираюсь заставить буги-мэна замолчать навсегда», — гласит ответ Стерлинга в «Твиттере».

Ранее стало известно, что бой Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля.