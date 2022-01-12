Евлоев снялся с поединка с Топурией на турнире UFC 270

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев не сможет принять участия в поединке с представителем Грузии Ильёй Топурией из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает MMAFighting, ссылаясь на несколько источников.
Бой Евлоева и Топурии должен был состояться 22 января 2022 года на турнире UFC 270.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, cпустя несколько дней после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.
Топурия провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, одержав 11 побед и 11 раз потерпев поражение. Последний бой Топурия провёл 10 июля против Райана Холла и нокаутировал его на четвёртой минуте первого раунда.
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