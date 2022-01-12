Пётр Ян ответил Алджэмейну Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал недавний пост американца Алджэмейна Стерлинга, который тот оставлял в своём «твиттере».
«Интересно, будет ли Диллашоу готов к 5 марта?» — писал Стерлинг.
«На самом деле, нам сказали, что бой перенесён на 9 апреля, чтобы у них была резервная копия, когда ты снова выйдешь, сучка», — ответил Ян.
Ранее стало известно, что бой Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.
Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.
- 12 января 2022
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39
-
20:45
-
20:22
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
-
09:48
-
09:05