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Пётр Ян ответил Алджэмейну Стерлингу

Пётр Ян ответил Алджэмейну Стерлингу
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал недавний пост американца Алджэмейна Стерлинга, который тот оставлял в своём «твиттере».

«Интересно, будет ли Диллашоу готов к 5 марта?» — писал Стерлинг.

«На самом деле, нам сказали, что бой перенесён на 9 апреля, чтобы у них была резервная копия, когда ты снова выйдешь, сучка», — ответил Ян.

Ранее стало известно, что бой Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.

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