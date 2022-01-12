Пётр Ян ответил Алджэмейну Стерлингу

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал недавний пост американца Алджэмейна Стерлинга, который тот оставлял в своём «твиттере».



«Интересно, будет ли Диллашоу готов к 5 марта?» — писал Стерлинг.

«На самом деле, нам сказали, что бой перенесён на 9 апреля, чтобы у них была резервная копия, когда ты снова выйдешь, сучка», — ответил Ян.

Ранее стало известно, что бой Стерлинг – Ян пройдёт в соглавном мероприятии UFC 273, который запланирован на 9 апреля. Изначально противостояние должно было состояться 5 марта.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что в том эпизоде Стерлинг симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.