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Ян прокомментировал решение UFC о переносе боя со Стерлингром

Ян прокомментировал решение UFC о переносе боя со Стерлингром
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Чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян заявил, что перенос боя с американцем Алджэмейном Стерлингом с марта на апрель никак не повлияет на его подготовку.

«Перенос боя — это решение UFC. Проведём чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня. Я даже не уверен, что у Стерлинга будет какое-то преимущество от того, что бой будет проходить в США. Меня поддерживают там гораздо больше людей», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Ранее сообщалось, что бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273 и станет соглавным поединком спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны пройти в Бруклине (США), однако место может измениться.

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