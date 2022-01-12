Ян прокомментировал решение UFC о переносе боя со Стерлингром
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Чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян заявил, что перенос боя с американцем Алджэмейном Стерлингом с марта на апрель никак не повлияет на его подготовку.
«Перенос боя — это решение UFC. Проведём чуть больше времени на сборах — это не проблема для меня. Я даже не уверен, что у Стерлинга будет какое-то преимущество от того, что бой будет проходить в США. Меня поддерживают там гораздо больше людей», — приводит слова Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Ранее сообщалось, что бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273 и станет соглавным поединком спортивного мероприятия. Соревнования запланированы на 9 апреля и должны пройти в Бруклине (США), однако место может измениться.
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