«Меня интересуют громкие имена. Ломаченко готов». Камбосос назвал желаемых соперников

28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос назвал желаемых соперников для своего следующего боя.



«Вся моя карьера складывалась непросто. Лёгких вариантов никогда не было. Мне всегда приходилось работать на износ. Я не был бы искренним, если бы сказал, что пришёл за крутым боем, а затем согласился на что-то заурядное. Зачем? Меня интересуют громкие имена.



Мы со многими ведём переговоры. Мне нравится вариант с Хэйни. По душе идея боя с Ломаченко. Джервонта Дэвис тоже. Рубен Гарсия — громкое имя, и я хочу увидеть его снова на ринге. Хочу быть уверенным, что они приедут в Австралию и отправятся на дно. Я точно знаю, что Ломаченко и Хэйни готовы, и это большой плюс», — приводит слова Камбососа Fightnews со ссылкой на видеоинтервью для Fox Sports Australia.

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